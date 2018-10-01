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Гиганскую копию «Джоконды» собрали в Японии из рисовых крекеров

Общество

За счет необычного рекорда жители Сока рассчитывают привлечь туристов

Токио, 1 октября 2018, 04:55 — REGNUM  В японской префектуре Сайтама установлен мировой рекорд — местные жители сложили из рисовых крекеров знаменитую «Мону Лизу» Леонардо да Винчи. Об этом сообщает агентство Киодо.

В создании изображения участвовали около 200 жителей города Сока. В течение двух дней они собирали гигантский портрет, использовав почти 24 тыс. крекеров семи цветов.

Мозаика получилась размером 13 м на 9 м. За счет необычного рекорда жители Сока рассчитывают привлечь туристов и сделать более популярным на рынке традиционный десерт.

Представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали достижение, после чего изображение разобрали. Крекеры подарили всем желающим на память.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мировой перечень рекордов попала китайская компания Xiaomi. Перед её офисом в индийском городе Бангалор была сооружена мозаика из 9690 ламп белого и оранжевого цветов.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайская компания попала в Книгу рекордов Гиннеса

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