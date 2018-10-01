Понедельник, 1 Октября 2018 года
04:51:05 МСК

Флейтист из Нью-Йорка устроил концерт для енотов

Общество

На звуки музыки сбежались около 20 животных

Нью-Йорк, США, 1 октября 2018, 04:39 — REGNUM  Еноты собрались на флейтовый концерт в государственном заповеднике округа Сент-Лоренс в штате Нью-Йорк, США. Видеоролик под названием The Pied Piper of Raccoons доступен для просмотра в YouTube.

Животным играл на флейте молодой человек, живущий неподалеку. На звуки музыки сбежались около 20 енотов.

Музыкант часто играет для обитателей заповедника. Однако животных и птиц привлекают не только мелодии — мужчина приносит им лакомство, сообщает Daily Mail.

Ранее ИА REGNUM сообщало о схватке лисы с орланом за пойманного кролика, которая произошла в нацпарке в американском штате Вашингтон. Поединок, во время которого птица поднимала хищницу в воздух вместе с добычей, попал на видео

Читайте также: Видео схватки лисы с орланом за кролика: кто оказался сильнее?

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Музыка
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить