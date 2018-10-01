Флейтист из Нью-Йорка устроил концерт для енотов

Нью-Йорк, США, , 04:39 — REGNUM Еноты собрались на флейтовый концерт в государственном заповеднике округа Сент-Лоренс в штате Нью-Йорк, США. Видеоролик под названием The Pied Piper of Raccoons доступен для просмотра в YouTube.

Животным играл на флейте молодой человек, живущий неподалеку. На звуки музыки сбежались около 20 енотов.

Музыкант часто играет для обитателей заповедника. Однако животных и птиц привлекают не только мелодии — мужчина приносит им лакомство, сообщает Daily Mail.

Ранее ИА REGNUM сообщало о схватке лисы с орланом за пойманного кролика, которая произошла в нацпарке в американском штате Вашингтон. Поединок, во время которого птица поднимала хищницу в воздух вместе с добычей, попал на видео

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