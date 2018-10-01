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Открылось грузовое движение по Крымскому мосту

Общество

Движение открылось ровно в полночь

Симферополь, 1 октября 2018, 02:27 — REGNUM  Грузовое движение по Крымскому мосту открылось 1 октября в 00:00 по местному времени, сообщает Федеральное агентство новостей.

Сообщается, что грузовые автомобили заранее выстроились со стороны Керчи и Тамани, заполнив все места на стоянках. Движение открылось ровно в полночь.

На этом событии присутствовал журналист Олег Крючков, который поделился впечатлениями в своем Facebook. По его словам, дальнобойщики находились в приподнятом настроении, они много смеялись, шутили и ждали начала движения.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября инфорцентр «Крымский мост» заявил о дате начала грузового движения по Крымскому мосту — 1 октября 2018 года в 00:00. Автомобильная часть моста была торжественно открыта президентом России Владимиром Путиным 15 мая 2018 года.

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Крымский мост: постройка и функционирование
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