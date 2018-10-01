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Мальта приняла катер со спасенными мигрантами

Общество

Беженцы более недели провели в море из-за непогоды

Мальта приняла катер со спасенными мигрантами
Иллюстрация: Irish Defence Forces
Мигранты

Валлетта, 1 октября 2018, 02:09 — REGNUM  Военный катер доставил в порт Валетты на Мальте 58 мигрантов, спасенных в Средиземном море, 1 октября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению правительства Мальты, в ближайшие дни беженцы будут перемещены в четыре страны ЕС, согласившихся их принять: Францию, Германию, Испанию и Португалию.

Мигранты, спасенные в Средиземном море «гуманитарным» спасательным катером в 20-х числах сентября, более недели провели в море из-за непогоды и невозможности высадиться в порту.

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Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
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