Усманов рассказал о некоем «последнем олигархе» в России

Москва, , 00:36 — REGNUM В России остался лишь один олигарх, заявил глава холдинга USM Holdings Алишер Усманов в эфире телеканала «Россия 1». Имя этого олигарха Усманов не назвал.

Он заявил, что сам себя не относит к термину «олигарх», так как, по его мнению, олигархи получают свои богатства, «не заплатив». Усманов считает, что олигарх это тот, кто получает свой бизнес от власти. При этом он заявил, что в России остался один такой олигарх:

«Он все потерял, кроме одной компании, вот поэтому он в ней и остается. А больше олигархов нет».

Имя этого олигарха Усманов называть не стал, лишь упомянув, что «он про себя это знает».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года Аркадий Дворкович, на тот момент занимавший должность вице-премьера РФ, заявил, что в России нет олигархов. По словам Дворковича, олигархи — это лишь образ 1990-х годов, а сейчас все владельцы крупных капиталов это «хорошие, работающие бизнесмены, социально ответственные».

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