Минобороны заявило о сокращении числа уклонистов от армии на 53%

Москва, , 23:19 — REGNUM Число лиц, уклоняющихся от призыва на службу в армии, в России за два года сократилось более чем на половину. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский в интервью «Российской газете».

«По сравнению с весной 2016 года число уклонившихся от призыва сократилось более чем на 53%», — сказал Бурдинский.

По его словам, количество желающих пройти службу в армии в последние годы растёт. В предстоящий осенний призыв ожидается увеличение числа молодых людей, которые ранее не были призываны на службу по состоянию здоровья, но желают пройти повторное медосвидетельствование в соответствии с новой нормой законодательства, отметил представитель Минобороны.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан на военную службу. Согласно указу, в период с 1 октября по 31 декабря 2018 года на службу в армию планирует призвать 132 500 граждан России в возрасте от 18 до 27 лет.

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