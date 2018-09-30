Воскресенье, 30 Сентября 2018 года
22:19:55 МСК

Обнародованы кадры взрыва, при котором погиб глава ДНР Захарченко

Общество

Взрыв в кафе «Сепар» в центре Донецка прогремел 31 августа 2018 г

Обнародованы кадры взрыва, при котором погиб глава ДНР Захарченко
Иллюстрация: Smdnr.ru
Взорванное кафе. Донецк

Донецк, 30 сентября 2018, 21:19 — REGNUM  Видеозапись, на которой запечатлен момент гибели главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко в Донецке, обнародована в сети. Кадры публикует телеканал «Россия 1» на портале YouTube.

На кадрах видно, как кортеж главы ДНР подъезжает к зданию кафе «Сепар», после чего охрана осматривает периметр. Затем охранники и сам Захарченко заходят в помещение. В этот момент происходит мощный взрыв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв в кафе «Сепар» в центре Донецка прогремел 31 августа 2018 г. В результате теракта погибли глава ДНР Александр Захарченко и его охранник.

Читайте также: Пушилин: СБУ и западные спецслужбы причастны к убийству главы ДНР

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийство главы ДНР Александра Захарченко
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить