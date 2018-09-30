Южная Корея предоставит Индонезии $1 млн в качестве гуманитарной помощи

Сеул, , 19:17 — REGNUM Правительство Южной Кореи приняло решение о предоставлении Индонезии $1 млн на оказание помощи пострадавшим в результате серии землетрясений и цунами. Об этом сообщает 30 сентября МИД Южной Кореи.

В Сеуле выразили надежду, что данные средства помогут обеспечить неотложные потребности пострадавших в результате стихийных бедствий и провести восстановительные работы.

Напомним, в результате землетрясений и разрушительного цунами, которые обрушились 28−29 сентября на индонезийский остров Сулавеси, погибли 832 человека, ещё более 50 человек пострадали.

Ранее власти страны объявили о выделении около $37 млн на проведение спасательной операции в регионе.

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