Новый музейный комплекс в Калуге откроют в декабре 2019 года

Калуга, , 18:51 — REGNUM В 2019 году планируется завершить строительство второй очереди Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге. Об этом заявила директор музея Наталья Абакумова, на представлении концепции его развития в министерстве культуры РФ, сообщает 30 сентября корреспондент ИА REGNUM.

По словам Абакумовой, главная проблема музея — нехватка площадей, поэтому приоритетными задачами являются завершение строительства второй очереди музея, ввод в эксплуатацию и музеефикация здания, а также создание новой стационарной экспозиции на исторической и новой площадках.

«Новый музейный комплекс будет открыт в декабре 2019 года, а дизайн-проект постоянной экспозиции музея будет публично представлен уже в этом году, — сообщила в федеральном министерстве Наталья Абакумова. — В настоящее время в основном фонде институции — 51 тысяча единиц хранения, из которых экспонируется только 6,2%».

Как информирует официальный сайт министерства культуры России, новый калужский музейный комплекс площадью 12 500 кв. м получит не только дополнительные площади для экспозиционно-выставочной деятельности, но многофункциональный конференц-зал, кинозал и пространства для мультимедийных комплексов «Интерактивная планета», «Театр-класс», «Научно-приключенческого комплекса с интерактивными 5D-кабинами», музейного магазина и кафе.

«Это уникальный музей, который нужно активно популяризировать как на межрегиональном, так и на международном уровне, используя профессиональные и тематические площадки Берлина, Мадрида, где интерес к теме космоса весьма высок, и, безусловно, Санкт-Петербурга», — считает статс-секретарь — заместитель Министра культуры РФ Алла Манилова.

Напомним, Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге — это первый в мире и крупнейший в России музей космической тематики. Первый камень в основание музея в 1961 году заложил первый космонавт Земли Юрий Гагарин. Музей истории космонавтики в Калуге был торжественно открыт в 1967 году. Экспозиции музея рассказывают об истории воздухоплавания, авиации, ракетно-космической техники.

Между тем, строительство второй очереди музея было начато в 2014 году, а завершить строительство планировалось в 2016 году. Однако, по разным причинам сроки ввода здания в эксплуатацию неоднократно сдвигались.

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