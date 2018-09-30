Ростуризм призвал граждан РФ избегать сейсмоопасных районов Индонезии

Москва, , 18:21 — REGNUM Федеральное агентство по туризму рекомендует гражданам России, планирующим поездки по Индонезии, внимательно следить за сообщениями местных властей о сейсмической обстановке в соответствующих районах. Об этом говорится в комментарии, распространённом 30 сентября пресс-службой ведомства.

«Ростуризм рекомендует российским туристам, планирующим поездки по территории Индонезии, внимательно следить за сообщениями местных властей и избегать посещения районов с неблагоприятными сейсмической обстановкой», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что остров Сулавеси, на который обрушилось цунами, не является туристическим районом Индонезии, и отдыхающие из России его, как правило, не посещают.

По данным ситуационно-кризисного центра МИД России и посольства в Индонезии на текущий момент, среди погибших и пострадавших в результате стихийного бедствия российских туристов нет.

Напомним, жертвами серии землетрясений и цунами, произошедших 28−29 сентября на индонезийском острове Сулавеси, по последней информации, стали 832 человека. В результате удара стихии более 17 тысяч человек лишились жилья.

Читайте также: Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии выросло до 832 человек