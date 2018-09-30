Мэр Горловки о гибели детей: «Будет объявлен траур»

Горловка, ДНР, , 18:15 — REGNUM В Горловке, где в результате взрыва противопехотной мины погибли трое детей, объявят однодневный траур 1 октября. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил мэр города Иван Приходько.

«Завтра (1 октября) в Горловке будет объявлен траур», — заявил мэр города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четверо подростков подорвались на мине в Горловке 30 сентября 2018 г. В результате инцидента в лесополосе погибли трое детей, еще один пострадал.

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