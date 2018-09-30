ЕС выделит Индонезии €1,5 млн на помощь пострадавшим от землетрясений

Брюссель, , 17:11 — REGNUM Европейский союз выделит Индонезии финансовую помощь в размере 1,5 млн евро на ликвидацию последствий землетрясений и разрушительного цунами. Об этом сообщает 30 сентября пресс-служба Еврокомиссии.

Как отметил еврокомиссар по кризисному регулированию Христос Стилианидис, средства направляются на обеспечение потребностей пострадавших в питьевой воде, продовольствии и медикаментах, а также организацию временных убежищ.

Напомним, жертвами землетрясений и цунами на индонезийском острове Сулавеси, произошедших 28−29 сентября, по последним данным, стали 832 человека. В результате удара стихии более 17 тысяч человек лишились жилья. В регионе продолжается спасательная операция.

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