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ЕС выделит Индонезии €1,5 млн на помощь пострадавшим от землетрясений

Общество

Жертвами землетрясения и цунами в Индонезии стали 832 человека

Брюссель, 30 сентября 2018, 17:11 — REGNUM  Европейский союз выделит Индонезии финансовую помощь в размере 1,5 млн евро на ликвидацию последствий землетрясений и разрушительного цунами. Об этом сообщает 30 сентября пресс-служба Еврокомиссии.

Как отметил еврокомиссар по кризисному регулированию Христос Стилианидис, средства направляются на обеспечение потребностей пострадавших в питьевой воде, продовольствии и медикаментах, а также организацию временных убежищ.

Напомним, жертвами землетрясений и цунами на индонезийском острове Сулавеси, произошедших 28−29 сентября, по последним данным, стали 832 человека. В результате удара стихии более 17 тысяч человек лишились жилья. В регионе продолжается спасательная операция.

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Землетрясения
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