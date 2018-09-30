В Минюсте прояснили ситуацию с созданием единой электронной базы ЗАГС

Москва, , 17:13 — REGNUM В электронной базе ЗАГС граждане России не будут получать идентификационные номера при рождении. Об этом 30 сентября сообщил ТАСС, со ссылкой на министерство юстиции.

Единый государственный реестр ЗАГС (ЕГР ЗАГС) начнёт действовать по всей России с 1 октября. Как пояснили в Минюсте, на начальном этапе работы электронного банка данных в систему будут включены вновь составленные акты гражданского состояния. Записи из архивов региональных отделов ЗАГС будут включены в систему постепенно, до конца 2020 года.

Теперь документы будут составляться в двух видах: бумажном и электронном, чтобы исключить возможность утери записей. Также предусмотрено постоянное хранение записи актов гражданского состояния в электронном виде, их изъятие или уничтожение не допускается. При внесении изменений в записи, в архиве останется первоначальная версия документа.

ЕГР ЗАГС станет основой для создания единого федерального ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации, а также будет применятся в межведомственном взаимодействии.

Напомним, что до сих пор единый электронный банк данных ЗАГС работал в России в тестовом режиме только в 10 регионах.