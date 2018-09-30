Синоптики рассказали о погоде в Москве на предстоящей неделе

Москва, , 16:41 — REGNUM В Московском регионе на предстоящей неделе ожидается прохладная пасмурная погода с осадками. Об этом 30 сентября сообщил RT ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозу синоптиков, понедельник, 1 октября, будет единственным днём недели с комфортной по октябрьским меркам погодой. В этот день будет солнечно и без осадков. Температура воздуха в утренние часы в Москве составит от 4 до 6 градусов выше нуля, в Подмосковье — от 1 до 6 градусов. Днём воздух в городе прогреется до 13−15 градусов, по области — до 11−16 градусов. Скорость ветра составит 3−8 метров в секунду.

Между тем, уже со вторника, 2 октября, и на последующие дни на Среднерусскую равнину придёт серия атлантических циклонов. «Ожидается настоящая осенняя погода с преобладанием пасмурного неба, осадками различной интенсивности и продолжительности и плотным ветром», — отметил Тишковец.

Температура воздуха в течение недели в ночные часы будет составлять 2−7 градусов, днём столбики термометров не будут подниматься выше отметки в 10 градусов, что, как отмечается, соответствует температурной норме начала октября.

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