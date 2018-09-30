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Мэр Горловки рассказал о погибших при взрыве подростках

Общество

Мэр Горловки рассказал о погибших при взрыве подростках

Горловка, ДНР, 30 сентября 2018, 16:05 — REGNUM  Четверо подростков, которые подорвались на мине под Горловкой, учились в одной школе, в 5−8 классах. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей, сообщил мэр города Иван Приходько.

По его словам, подростки пытались пересечь линию разграничения сторон в закрытой для гражданского населения зоне.

Приходько уточнил, что в результате взрыва погибли трое подростков, еще один получил серьезные ранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в городе Горловка в результате взрыва мины погибли трое детей. Трагедия произошла в лесополосе возле нулевого блокпоста около 13:15 мск.

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