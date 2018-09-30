В NASA рассказали о планах по коммерческому использованию космоса

Вашингтон, , 15:04 — REGNUM О намерении перейти к коммерческой модели освоения космоса заявили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) 27 сентября в отчете, опубликованном на сайте организации.

Переход к коммерческой модели, при которой правительство будет лишь одним из клиентов, был назван одной из стратегических целей, стоящих перед NASA. В отчете американского ведомства сообщается, что переход к новой модели предусматривает и коммерческое использование Международной космической станции. В NASA отметили, что организация заключила 12 контрактов на исследование возможностей по коммерческому использованию объектов МКС.

Специалисты NASA сообщают, что переход к такой модели будет совершен к 2025 году.

Среди других стратегических целей в NASA назвали строительство станции на орбите Луны и организацию космических миссий к Луне и Марсу. В NASA подчеркнули, что речь идет не только об автоматических миссиях, но и о высадке астронавтов. Пилотируемая космическая миссия на Луну запланирована на 2020-е годы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября глава корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что Российская Федерация отказывается от участия в совместном с США проекте окололунной станции. Причиной отказа стала позиция США, при которой участие в проекте других государств предполагается только на вторых ролях. Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия предложит свой проект строительства окололунной станции.