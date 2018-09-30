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BBC запустила музыкальный сервис для людей с болезнью Альцгеймера

Общество

Терапевтическое воздействие обеспечивает психологическое явление, известное как «удар памяти»

BBC запустила музыкальный сервис для людей с болезнью Альцгеймера
geralt
Старость

Лондон, 30 сентября 2018, 13:39 — REGNUM  Веб-сайт с музыкой, способной смягчить симптомы болезни Альцгеймера, запустила Британская вещательная корпорация 28 сентября.

Проект BBC получил название «Music Memories (музыкальные воспоминания)». На сайте представлен архив из 1800 песен и телевизионных мелодий прошлого столетия.

Авторы проекта сообщают, что терапевтическое воздействие обеспечивает психологическое явление, известное как «удар памяти». Музыка, которую человек слушал в возрасте от 10 до 30 лет, связывается с глубокими пластами памяти за счет сильного эмоционального переживания. Прослушивание таких мелодий в зрелом возрасте (как правило, болезнь Альцгеймера появляется у людей старше 65 лет) снижает уровень беспокойства и облегчает депрессию.

«Music Memories» позволяет подобрать примерный список произведений, основываясь на данных о возрасте, поле и месте рождения пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября основатель телеканала CNN Тед Тернер заявил, что у него диагностировали мягкую форму болезни Альгеймера.

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