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Порт Сан-Диего в США подвергся кибератаке

Общество

Расследованием инцидента занялись представители ФБР и министерства национальной безопасности США

Порт Сан-Диего в США подвергся кибератаке
Colin
Хакер

Сан-Диего, США, 30 сентября 2018, 13:11 — REGNUM  От вирусной атаки пострадала компьютерная сеть порта в Сан-Диего, сообщает пресс-служба порта.

Генеральный директор порта в Сан-Диего Ранда Кониглио сообщила, что 25 сентября информационные сети порта подверглись вирусной атаке. Представитель администрации порта сообщила, что злоумышленники требовали перечислить им выкуп в биткоинах для восстановления работы системы.

Для восстановления функционирования системы были мобилизованы специалисты по кибербезопасности государственных организаций. Расследованием инцидента занялись представители ФБР и министерства национальной безопасности США.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты американской компании Risk IQ заявили, что к кибератакам на базы данных авиакомпании British Airways, зафиксированным в августе и сентябре 2018 года, может быть причастна хакерская группировка, связанная с Россией.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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