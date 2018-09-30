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Муфтият Чечни запустил онлайн справочник пищевых добавок

Общество

Сервис позволяет проверить, не является ли пищевая добавка запрещенным (харам) или сомнительным (муштабах) для мусульман продуктом

Муфтият Чечни запустил онлайн справочник пищевых добавок
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Проверить перед тем как съесть

Грозный, 30 сентября 2018, 12:19 — REGNUM  Духовное управление мусульман Чеченской республики запустило онлайн сервис, который позволит проверить пищевые добавки на соответствие религиозным нормам, сообщает сайт муфтията 29 сентября.

Сервис позволяет проверить, не является ли пищевая добавка запрещенным (харам) или сомнительным (муштабах) для мусульман продуктом. Проверить добавку можно по коду (например, «Е-331») или названию (например, «цитрат натрия»).

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года власти Таджикистана запретили ввоз в страну мясных продуктов без маркировки «Халяль».

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Ислам
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