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Арнольд Шварцнеггер впервые посетит Киев

Общество

Бывший губернатор Калифорнии примет участие в бизнес-форуме

Арнольд Шварцнеггер впервые посетит Киев
Цитата из к/ф «Терминатор 2: Судный день». реж Джеймс Кэмерон. 1991. США, Франция
Арнольд Шварценеггер

Киев, 30 сентября 2018, 10:47 — REGNUM  Американский актер, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварцнегген в октябре этого года намерен впервые посетит Киев. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает УНИАН со ссылкой на организаторов бизнес-форума Olerom Forum One, в котором примет участие Шварценеггер.

«Легендарный Терминатор впервые в Киеве», — заявил представитель организаторов форума Olerom Forum One.

Бизнес-форум Olerom Forum One стартует в украинской столице 13 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шварцнеггеру, которому уже исполнилось 70 лет, в конце марта 2018 года сделали экстренную операцию на сердце.

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