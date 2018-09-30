Арнольд Шварцнеггер впервые посетит Киев

Киев, , 10:47 — REGNUM Американский актер, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварцнегген в октябре этого года намерен впервые посетит Киев. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает УНИАН со ссылкой на организаторов бизнес-форума Olerom Forum One, в котором примет участие Шварценеггер.

«Легендарный Терминатор впервые в Киеве», — заявил представитель организаторов форума Olerom Forum One.

Бизнес-форум Olerom Forum One стартует в украинской столице 13 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шварцнеггеру, которому уже исполнилось 70 лет, в конце марта 2018 года сделали экстренную операцию на сердце.