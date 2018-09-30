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Бывший инженер Apple подал в суд на компанию

Общество

Даррен Истмен считает, что компания незаконно вычеркнула его имя из списка авторов пяти патентов

Бывший инженер Apple подал в суд на компанию
John Bragg
Apple

Вашингтон, 30 сентября 2018, 10:12 — REGNUM  Даррен Истмен, уволенный из Apple, подал исковое заявление с требованием признать его одним из авторов пяти патентов компании, сообщает The Register.

Инженер Даррен Истмэн обратился в суд с требованием взыскать с компании Apple более 300$ тыс. Истмэн считает, что компания незаконно вычеркнула его имя из списка авторов пяти патентов.

Сейчас Истмэн значится среди авторов патента (US 787 7631B2), связанного с обнаружением ошибки в работе батареи. Бывший инженер намеревается доказать в суде, что ему принадлежали идеи еще пяти патентов, касающихся электронной продажи билетов и поиска утерянных мобильных устройств.

Также бывший инженер намеревается получить 735 акции компании, которые должны были стать частью его вознаграждения, согласно условиям трудового договора.

Даррен Истмэн был уволен из Apple в 2014 году после конфликта с менеджером компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года суд США обязал южнокорейскую компанию Samsung выплатить американской корпорации Apple $539 млн за нарушение авторских прав.

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