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Самым «туристическим» регионов Евросоюза оказались Канарские острова

Общество

На втором месте — Каталония

Самым «туристическим» регионов Евросоюза оказались Канарские острова
Al-Benzino
Тенерифе

Мадрид, 30 сентября 2018, 09:50 — REGNUM  Самым «туристическим» регионов Евросоюза оказались Канарские острова, которые принадлежат Испании. Об этом 28 сентября, сообщает «Евро Пульс» со ссылкой на данные европейского статистического агентства Евростат.

В Евростатет считали, сколько ночей за год туристы провели в том или ином регионе Евросоюза. Оказалось, что за год туристы переночевали в отелях и хостелах на Канарских островах почти 103 млн раз.

На втором месте оказалась пока ещё испанская Каталония — там туристы провели 80 млн ночей за год.

На третьем месте — Адриатическое побережье Хорватии. Здесь туристы провели 75 млн ночей за год.

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Туризм
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