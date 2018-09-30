Мадрид, , 09:50 — REGNUM Самым «туристическим» регионов Евросоюза оказались Канарские острова, которые принадлежат Испании. Об этом 28 сентября, сообщает «Евро Пульс» со ссылкой на данные европейского статистического агентства Евростат.

В Евростатет считали, сколько ночей за год туристы провели в том или ином регионе Евросоюза. Оказалось, что за год туристы переночевали в отелях и хостелах на Канарских островах почти 103 млн раз.

На втором месте оказалась пока ещё испанская Каталония — там туристы провели 80 млн ночей за год.

На третьем месте — Адриатическое побережье Хорватии. Здесь туристы провели 75 млн ночей за год.