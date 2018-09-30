Более 1000 авиарейсов отменили в Японии из-за тайфуна

Токио, , 09:23 — REGNUM Более 1000 рейсов были отменены в японских аэропортах из-за тайфуна «Трами», 30 сентября сообщает NHK.

Японская государственная телерадиокомпания сообщает, что число отмененных авиарейсов превысило 1000. Отменяются как внутренние, так и международные рейсы.

Международный аэропорт Кансай полностью закрыл взлетные полосы до утра 1 октября. Ожидается, что 30 сентября и 1 октября аэропорты продолжат отменять рейсы на большой территории от южного острова Кюсю до северного региона острова Хонсю.

Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Трами» подошел к берегам японских островов 29 сентября. Метеорологи ожидают, что к 1 октября тайфун пройдет практически по всей территории Японии.