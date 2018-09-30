Землетрясение в Индонезии оставило 17 тыс человек без крыши над головой

Джакарта, , 09:09 — REGNUM Не менее 17 тысяч человек осталось без крова в результате разрушительного землетрясения на индонезийском острове Сулавеси, сообщает CNN.

Представитель национального агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо сообщил, что число погибших превысило 400 человек, более 17 тысяч человек лишились жилья. Спасательные службы отмечают, что землетрясение повлияло на 2,4 млн человек.

Индонезийские спасательные службы сообщают о продолжении спасательных работ. Оползни, вызванные землетрясением, заблокировали дороги, что мешает спасателям добраться во все пострадавшие районы.

Ожидается, что 30 сентября на остров Сулавеси прибудет президент Индонезии Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября у берегов индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5. В населенных пунктах на острове продолжаются спасательные работы.