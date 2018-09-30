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Ушёл из жизни бывший премьер-министр королевства Эсватини

Общество

Пост премьера он занимал 17 лет

Мбабане, 30 сентября 2018, 08:13 — REGNUM  Бывший премьер-министр Королевства Эсватини (бывший Свазиленд) Барнабас Сибусисо Дламини скончался в возрасте 76 лет, сообщает 30 сентября издание Swazi Observer.

О смерти Бывшего премьер-министра стало известно вчера утром, 29 сентября от его сестры.

Экс-премьер скончался в больнице города Манзини. Он умер через несколько часов после того, как его срочно доставили в больницу на прием к хирургу-специалисту.

Сообщаеся, что Дламини проходил лечение от онкологического заболевания, которое было диагностировано у него в марте прошлого года.

Стоит отметить, что Барнабас Сибусисо Дламини занимал пост премьер-министра Королевства Эсватини четере срока, в течение 17 лет: 1996 по 2003 год, и с 2008 по 2018 год. В отставку Дламини ушёл в начале сентября этого года.

Напомним также, что Королевство Эватини было переименовано из Свазиленда королём Мсвати III, абсолютным монархом Африки, в апреле 2018 года.

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