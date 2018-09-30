Число пострадавших от тайфуна в Японии выросло до 48 человек

Токио, , 07:39 — REGNUM От тайфуна «Трами», проходящего по японским островам, пострадало 48 человек, 30 сентября сообщает NHK.

Японская государственная телерадиокомпания сообщила уточненные данные о пострадавших от прохождения тайфуна «Трами». В префектуре Окинава травмы получили 38 человек, в префектуре Кагосима — 10.

Как сообщало ИА REGNUM, метеорологи ожидают, что 30 сентября тайфун «Трами» вплотную подойдет к западным островам Японии, а 1 октября захватит значительную часть страны.