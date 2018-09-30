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Жителей Москвы предупредили о ночных заморозках

Общество

Днем 30 сентября в столице будет 9…11 градусов тепла

Москва, 30 сентября 2018, 03:28 — REGNUM  В Москве ожидаются первые ночные заморозки в ночь на 30 сентября. Об этом сообщает пресс-центр столичного главка МЧС.

В ночные часы термометр покажет −1…+1°С. В центре мегаполиса ожидается от 2 до 4 градусов тепла, информирует Росгидромет.

Днем 30 сентября в Москве будет 9…11 градусов выше нуля, переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер будет дуть юго-западный, западный со скоростью 3−8 м/с.

В первый день октября синоптики прогнозируют сухую погоду, облачную с прояснениями. Со 2 октября в столице вновь пойдут дожди.

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