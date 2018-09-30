В Госдуме предложили бороться с онанизмом у школьников

Москва, , 00:42 — REGNUM В рамках уроков полового воспитания школьникам необходимо рассказывать о вреде мастурбации. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, передает радиостанция «Говорит Москва».

В молодежной среде проблема онанизма широко распространена, чему способствует доступность в интернете развращающего контента. Решать проблему нужно как на уровне школ, так и через семью, отметил он.

«Интернет сегодня не только так узкоспециализирован относительно мастурбации, онанизма, он развращает по всем параметрам. Эта тема очень деликатная», — сказал Онищенко.

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Онанизм в определенной мере угрожает половому здоровью ребёнка независимо от пола. В рамках общего полового воспитания нужно разъяснять пагубность этого занятия.

Проблема связана с довольно ранним половым созреванием детей. Решить ее мешают «ханжество», отказ говорить о трудностях «полового возраста» и отсутствие культуры адекватного воспитания детей, считает бывший главный санитарный врач России.

Говорить о пагубности мастурбации стоит сначала в «крупных гиперурбанизированных регионах», таких, как Санкт-Петербург, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Геннадий Онищенко назвал холостяцкую жизнь главным фактором риска ухода мужчин из жизни. Отсутствие супруги чревато для мужчин девятью с половиной годами недожития. Жизнь одиноких женщин сокращается в среднем на 4,4 года.

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