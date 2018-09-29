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Названа дата запуска движения грузового транспорта по Крымскому мосту

Общество

Крымский мост, протяженность которого составляет 19 км, является одним из крупнейших в Европе

Названа дата запуска движения грузового транспорта по Крымскому мосту
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин за рулём строительной техники

Симферополь, 29 сентября 2018, 20:32 — REGNUM  Крымский мост откроется для движения грузового транспорта массой более 3,5 тонн 1 октября текущего года. Об этом говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост».

«В 00:00 снимаются все ограничения, действовавшие на новом участке автодороги А-290 по Крымскому мосту на период высокого курортного сезона», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крымский мост, протяженность которого составляет 19 км, является одним из крупнейших в Европе. Автомобильная часть моста через Керченский пролив была торжественно открыта президентом РФ Владимиром Путиным 15 мая 2018 г.

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Крымский мост: постройка и функционирование
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