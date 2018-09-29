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Опубликован рейтинг городов, наиболее подходящих для посещения осенью

Общество

Москва заняла четвёртое место в десятке лидеров

Опубликован рейтинг городов, наиболее подходящих для посещения осенью
Николай Иванов © ИА REGNUM
Царицыно

Москва, 29 сентября 2018, 19:19 — REGNUM  Статью, рекомендующую к посещению в осеннее время десяти самых привлекательных городов мира, опубликовал телеканал CNN, сообщает 29 сентября официальный сайт мэра Москвы.

В рейтинге «10 самых фантастических мест», составленном CNN, Москва занимает четвёртое место. Авторы публикации рекомендуют посещение столицы России, особое внимания обращая на парки Москвы.

Особенно рекомендуется в осеннюю пору посещение музеев-заповедников «Царицыно» и «Коломенское», где можно вдоволь полюбоваться красками осени.

Для посещения также рекомендуется город Мюнхен (Германия), где проходит знаменитый праздник «Октоберфест», озеро Малави (Южная Африка), на котором осенью проходит музыкальный фестиваль, а также Индия, знаменитая своим осенним фестивалем огней Дивали.

Ранее сообщалось, что Москва попала в топ-10 городов, где проходят лучшие рождественские ярмарки, по версии британского издания The Telegraph.

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