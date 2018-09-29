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В Донецке сработало безоболочное взрывное устройство — МВД ДНР

Общество

В настоящее время сотрудники специальных служб работают на месте взрыва

В Донецке сработало безоболочное взрывное устройство — МВД ДНР
© ИА Красная Весна
Разрушения. ДНР

Донецк, 29 сентября 2018, 16:25 — REGNUM  Безоболочное взрывное устройство сработало в здании в Куйбышевском районе Донецка 29 сентября. Об этом сообщает пресс-служба МВД Донецкой Народной Республики.

«По предварительным данным, сработало безоболочное взрывное устройство (100−150 гр. в тротиловом эквиваленте)», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники специальных служб работают на месте взрыва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв на съезде Коммунистической партии ДНР в Донецке прогремел 29 сентября. По последним данным, в результате инцидента пострадали четыре человека. Среди пострадавших — кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов.

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