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В Высшей школе экономики откроют два новых факультета

Общество

Набор на факультет химии и факультет биологии и биотехнологии откроют в 2019 году

В Высшей школе экономики откроют два новых факультета
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Один из корпусов Высшей школы экономики (ВШЭ)

Москва, 29 сентября 2018, 16:32 — REGNUM  Набор на факультет химии и факультет биологии и биотехнологии откроют в Высшей школе экономики (ВШЭ) в 2019 году, 28 сентября сообщает пресс-служба университета.

В ВШЭ сообщили, что деканом факультета биологии и биотехнологии станет член-корреспондент РАН по отделению физиологических наук профессор Александр Тоневицкий. Первая группа студентов в 2019 году будет набрана на программу бакалавриата «Клеточная и молекулярная биотехнология».

Факультет химии возглавит ведущий научный сотрудник Института общей и неорганической химии РАН профессор Виталий Котов. Первый набор пройдет по бакалаврской программе «Химия».

В ВШЭ отметили, что партнерами новых факультетов станут ведущие институты РАН, на которых площадках которых студенты смогут проводить исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Высшая школа экономики заняла 32 место в международном рейтинге Times Higher Education университетов стран с развивающейся экономикой.

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