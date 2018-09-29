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В парке Калуги состоялся Всероссийский день ходьбы

Общество

В мероприятии приняли участие более 650 человек

В парке Калуги состоялся Всероссийский день ходьбы
Леонид Сойфертис. Спортивная ходьба (фрагмент)

Калуга, 29 сентября 2018, 16:07 — REGNUM  Всероссийский день ходьбы, который стал уже традиционным, состоялся 29 сентября в Центральном парке культуры и отдыха Калуги.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении физической культуры, спорта и молодежной политики города, выступившем одним из организаторов спортивного праздника, в мероприятии приняли участие более 650 человек — жители и гости Калуги вне зависимости от возраста и уровня физической и спортивной подготовки. На этот раз было немало школьников. Участникам пришло преодолеть две пешеходные дистанции: 1400 метров и 2800 метров.

Напомним, 29 — 30 сентября 2018 года в субъектах Российской Федерации в рамках Международного дня ходьбы ассоциации спорта для всех (ТАФИСА) и Программы Олимпийского комитета России (ОКР) «Олимпийская страна» проводится Всероссийский день ходьбы.

Международный день ходьбы — крупнейшее мероприятие, входящее в официальный календарь ТАФИСА, главной задачей которого является популяризация ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, идеально подходящего для поддержания здоровья и физической формы. В мероприятии одновременно принимают участие около 15 миллионов участников в более чем 200 городах мира.

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