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В Китае зафиксировали случай заражения человека «крысиным» гепатитом

Общество

Первый в мире случай заражения человека вирусом, который раньше наблюдался только у крыс и хорьков, зафиксирован в специальном административном районе Китая Гонконге

В Китае зафиксировали случай заражения человека «крысиным» гепатитом
Цитата из м/ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР
Всему виной крыса

Гонконг, Китай, 29 сентября 2018, 15:49 — REGNUM  Первый в мире случай заражения человека вирусом, который раньше наблюдался только у крыс и хорьков, зафиксирован в специальном административном районе Китая Гонконге, 28 сентября сообщает South China Morning Post.

Результаты обследования 56-летнего мужчины выявили вирус гепатита Е, который ранее наблюдался только у грызунов. Медики предположили, что помет зараженной крысы мог попасть в еду, после чего произошло заражение. Медики отметили, что в 2017 году мужчина перенес операцию по пересадке печени, что вызвало снижение иммунитета.

Биологи из Университета Гонконга заявили, что подробно изучили случай заражения и призвали власти Гонконга взять на контроль проблему распространения грызунов, чтобы не допустить вспышки инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года на двух автомобильных заводах Санкт-Петербурга была зафиксирована вспышка гепатита А. Причиной вспышки заболевания стали многочисленные нарушения в работе заводских пищеблоков.

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Гепатит
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