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Продовольственная программа ООН: в Йемене 18 млн на грани голодной смерти

Общество

Представители Всемирной продовольственной программы ООН высказали опасение о том, что «кризис в Йемене не удастся преодолеть», по крайней мере, в ближайшем будущем

Продовольственная программа ООН: в Йемене 18 млн на грани голодной смерти
Кете Кольвиц. Хлеба! (фрагмент). 1924

Нью-Йорк, США, 29 сентября 2018, 13:06 — REGNUM  27 сентября представители Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН высказали свое опасение по поводу того, что в ближайшем будущем «кризис в Йемене не удастся преодолеть». Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, гуманитарный кризис в Йемене будет нарастать, пока у ВПП не появится доступ даже к самым отдаленным районам страны.

Исполнительный директор ВПП Дэвид Бисли высказал свое мнение журналистам во время заключительного брифинга 73-й Генеральной Ассамблеи ООН: «То, что творится в Йемене, — это катастрофа. К сожалению, я не вижу никакого света в конце пути».

Бисли также предупредил мировое сообщество о том, что 18 миллионов из 29 миллионов человек в Йемене находятся на грани голодной смерти; другие 9 миллионов потребляют меньше суточной нормы калорий.

В конце своего интервью исполнительный директор ВПП добавил: «Кризис в Йемене — это самый страшный гуманитарный кризис 21 века».

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Зарубежная хроника
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