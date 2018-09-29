Глава крупнейшей НКО в Бангладеш призвал к искоренению туберкулеза в мире

Нью-Йорк, США, , 17:24 — REGNUM Глава одной из самой крупных в мире некоммерческих организаций, созданной и базирующейся в Бангладеш — BRAC — Фазле Хасан Абед призвал международное сообщество увеличить объем инвестиций, направленных на полное и окончательное искоренение туберкулёза. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», это заявление Фазле Хасан Абед сделал на одном из мероприятий в ходе текущей 73 сессии Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ООН).

По мнению основателя и главы BRAC, полное искоренение туберкулёза возможно лишь при увеличении объёма целевых денежных средств. При этом Фазле Хасан Абед подчеркнул, что, хотя туберкулёз и считается третьей по распространенности болезнью во всем мире, всё же на борьбу с ним выделяется недостаточно денег.

Фазле Хасан Абед также заявил: «Наша организация (BRAC) уже долгое время ведет борьбу с туберкулёзом на территории Бангладеш, и под её опекой находятся 11 миллионов человек». Ежегодно BRAC предоставляет лечение от туберкулёза для 160 тысяч больных, при этом вылечить удалось уже 94% больных по всей стране.