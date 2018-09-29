Суббота, 29 Сентября 2018 года
22:25:52 МСК

В Бангладеш запущена программа по обеспечению цифровой безопасности детей

Общество

400 тысяч школьников в Бангладеш примут участие в «Программе безопасного доступа детей в интернет»

В Бангладеш запущена программа по обеспечению цифровой безопасности детей
anthony kelly
Ребенок со смартфоном

Дакка, 29 сентября 2018, 20:25 — REGNUM  В июне 2018 г. мобильный оператор Бангладеш «Граминфон», норвежская телекоммуникационная компания «Теленор» и Международный чрезвычайный детский фонд Организации объединенных наций (ЮНИСЕФ) подписали договор о безопасности в интернете. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», в соответствии с этим договором в сентябре по всей стране начинает претворяться в жизнь «Программа безопасного доступа детей в интернет».

27 сентября в столице Бангладеш — Дакке — состоялось официальное открытие «Программы безопасного доступа детей в интернет» под лозунгом «Будь умным — слушай своё сердце». Целью этой программы является помочь получить знания о безопасном использовании интернета 400 тысячам детей и молодых людей, в возрасте от 11 до 16 лет, а также 50 тысячам учителей и преподавателей.

По информации «Протхом ало», бангладешской оператор «Граминфон» ведет работу по повышению осведомленности людей в области безопасного доступа в интернет с 2014 г. В настоящее время число школьников, когда-либо участвовавших в программах «Граминфона» достигло 130 тысяч.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить