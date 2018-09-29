86 электромобилей продано в России с начала года

Москва, , 09:23 — REGNUM 86 единиц электоромобилей продано в России за прошедшие восемь месяцев с начала 2018 года, сообщает аналитическое агенство Автостат.

В сравнении с тем же периодом прошлого года, рынок продаж вырос на 72%. Эксперты отмечают, что, хотя продажи электрокаров в целом остаются в нашей стране на весьма низком уровне, при этом отмечается из двузначный рост с февраля 2018 года.

В рейтинге продаж по регионам на первом месте Москва (продано 29 электрокаров), затем Приморский край (13 авто). На третьем месте Санкт-Петербург (5 авто).

Самая популярная марка электромобиля в России — Nissan Leaf. За период с января по август в нашей стране было приобретено 44 таких автомобиля. 38 жителей России выбрали электрокар марки Tesla. Кроме того, 4 автолюбителя приобрели электромобиль Renault Twizy.

Напомним, что в России на конец первого полугодия 2018 года насчитывалось около 2500 электомобилей. При этом автоэкперты отмечают, что рост продаж электрокаров в России ограничен отсутствием инфраструктуры для их заправки и обслуживания в стране, а также высокой стоимостью авто.