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Новый эпизод в сексуальном скандале вокруг Кевина Спейси

Общество

Массажист Кевина Спейси выдвинул иск против актера, обвинив его в сексуальных домогательствах

Лос-Анджелес, США, 29 сентября 2018, 08:35 — REGNUM  Еще одно обвинение в сексуальном домогательстве выдвинуто против американского актера Кевина Спейси, 28 сентября сообщает The Hollywood Reporter.

Массажист Кевина Спейси выдвинул иск против актера, обвинив его в сексуальных домогательствах. По словам представителя массажиста, инцидент произошел в октябре 2016 года в резиденции актера.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году актер Энтони Рэпп обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Прокуратура Лос-Анджелеса отказалась заводить уголовное дело, сочтя доказательства в совершении преступления неубедительными.

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