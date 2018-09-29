Суббота, 29 Сентября 2018 года
08:44:55 МСК

Синоптики: 29 сентября в Москве будет прохладная облачная погода

Общество

Днем воздух прогреется до 8-10 градусов, ночью температура опустится до 0-2 градусов

Москва, 29 сентября 2018, 08:19 — REGNUM  Температура воздуха в российской столице опустится до 8−10 градусов 29 сентября, сообщает Гидрометцентр.

В субботу 29 сентября синоптики прогнозируют прохладную облачную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 8−10 градусов, ночью температура опустится до 0−2 градусов.

Барометры покажут 748 мм ртутного столба, ожидается северо-западный ветер 5−10 м/с.

Напомним, 30 сентября синоптики ожидают солнечную погоду без осадков, температура воздуха поднимется до +12 градусов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сводки погоды и экомониторинг в Москве и Подмосковье
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить