Синоптики: 29 сентября в Москве будет прохладная облачная погода Общество Днем воздух прогреется до 8-10 градусов, ночью температура опустится до 0-2 градусов Москва, , 08:19 — REGNUM Температура воздуха в российской столице опустится до 8−10 градусов 29 сентября, сообщает Гидрометцентр. В субботу 29 сентября синоптики прогнозируют прохладную облачную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 8−10 градусов, ночью температура опустится до 0−2 градусов. Барометры покажут 748 мм ртутного столба, ожидается северо-западный ветер 5−10 м/с. Напомним, 30 сентября синоптики ожидают солнечную погоду без осадков, температура воздуха поднимется до +12 градусов.

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