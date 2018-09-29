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Пухлый тюлень из Японии покорил сердца посетителей океанариума

Общество

Он просто любит поесть

Пухлый тюлень из Японии покорил сердца посетителей океанариума
Georg_Wietschorke
Тюлень

Осака, Япония, 29 сентября 2018, 04:35 — REGNUM  Кольчатая нерпа Юки приглянулась посетителям океанариума в Осаке за свою пухлую фигуру, сообщает телеканал NHK.

По словам сотрудников океанариума, посетители приходят в восторг и умиление при встрече с пухлым тюленем. На видео, опубликованным телеканалом, видно как Юки передвигается, играет, наслаждается почесыванием живота и спит.

Работники океанариума раскрыли секрет привлекательность тюленя: Юки обладает хорошим аппетитом и любит поесть. Он съедает три килограмма рыбы ежедневно.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября на видеохостинге YouTube появилось видео с тюленем, который бросил осьминога в лицо каякеру. Тюлень, по всей видимости, был разозлен шумной компанией каякеров и решил высказать свое недовольство таким образом. В этом «инциденте» ни одно животное не пострадало.

Читайте ранее в этом сюжете: Тюлень «дал леща» осьминогом мужчине на каяке

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Животноводство
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