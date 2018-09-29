Пухлый тюлень из Японии покорил сердца посетителей океанариума

Осака, Япония, , 04:35 — REGNUM Кольчатая нерпа Юки приглянулась посетителям океанариума в Осаке за свою пухлую фигуру, сообщает телеканал NHK.

По словам сотрудников океанариума, посетители приходят в восторг и умиление при встрече с пухлым тюленем. На видео, опубликованным телеканалом, видно как Юки передвигается, играет, наслаждается почесыванием живота и спит.

Работники океанариума раскрыли секрет привлекательность тюленя: Юки обладает хорошим аппетитом и любит поесть. Он съедает три килограмма рыбы ежедневно.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября на видеохостинге YouTube появилось видео с тюленем, который бросил осьминога в лицо каякеру. Тюлень, по всей видимости, был разозлен шумной компанией каякеров и решил высказать свое недовольство таким образом. В этом «инциденте» ни одно животное не пострадало.

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