Суббота, 29 Сентября 2018 года
01:55:46 МСК

Mirror: У королевы Елизаветы II есть специальная фальшивая рука

Общество

На случай, если королева устанет махать гражданам настоящей

Лондон, 29 сентября 2018, 01:34 — REGNUM  У королевы Великобритании Елизаветы II есть специальное приспособление для имитации приветствия на случай, если рука королевы устанет приветствовать граждан, сообщает газета Daily Mirror.

Как сообщает издание, это устройство представляет собой набитую неким материалом перчатку, закрепленную на деревянном рычаге. Она приводится в действие легким прикосновением и начинает имитировать приветственный жест.

Отмечается, что такую фальшивую руку королеве в шутку подарили австралийские студенты. По словам автора книги «Королева мира» Роберта Хардмана, Елизавета II ни разу не пользовалась фальшивой рукой на публике.

Читайте ранее в этом сюжете: Королева Елизавета II перенесла операцию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Правящая династия Великобритании
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить