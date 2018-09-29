Mirror: У королевы Елизаветы II есть специальная фальшивая рука

Лондон, , 01:34 — REGNUM У королевы Великобритании Елизаветы II есть специальное приспособление для имитации приветствия на случай, если рука королевы устанет приветствовать граждан, сообщает газета Daily Mirror.

Как сообщает издание, это устройство представляет собой набитую неким материалом перчатку, закрепленную на деревянном рычаге. Она приводится в действие легким прикосновением и начинает имитировать приветственный жест.

Отмечается, что такую фальшивую руку королеве в шутку подарили австралийские студенты. По словам автора книги «Королева мира» Роберта Хардмана, Елизавета II ни разу не пользовалась фальшивой рукой на публике.

Читайте ранее в этом сюжете: Королева Елизавета II перенесла операцию