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В Минздраве РФ объяснили рост младенческой смертности в ряде регионов

Общество

Младенческая смертность выросла там, где были построены перинатальные центры

В Минздраве РФ объяснили рост младенческой смертности в ряде регионов
jakobking85
Новорожденный

Москва, 28 сентября 2018, 23:30 — REGNUM  Министерство здравоохранения Российской Федерации объяснило рост младенческой смертности в ряде регионов, где недавно были созданы перинатальные центры. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает РБК.

Напомним, ранее то же РБК сообщило, что в докладе аудитора Счетной палаты России содержатся данные, которые указывают на то, что в тех регионах, где были открыты перинатальные центры, выросла младенческая смертность.

В Минздраве заявили, что выводы доклада этого аудитора Счетной палаты некорректны, так как нельзя судить о повышении смертности только по росту показателя младенческой смертности (1 случай на 1000 родившихся живыми).

Министерство приводит информацию о том, что в ряде указанных в докладе регионов абсолютное число умерших детей уменьшилось, а показатель младенческой смертности вырос за счет того, что снизилось число самих родившихся детей.

Стоит отметить, что это объяснение выглядит весьма странным, так как синхронное снижение абсолютного числа рожденных в регионе детей и абсолютного числа умерших детей в возрасте до года, вполне объяснимо.

Также в Минздраве указали, что во всем мире индикатор младенческой смертности рассчитывается по результатам года, а в России расчет идёт ежемесячно для того, чтобы можно было принимать меры по недопущению роста детской смертности, повышение которого является «предметом для тщательного анализа каждого случая летального исхода».

Читайте ранее в этом сюжете: Там, где построили перинатальные центры, выросла младенческая смертность

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