Ярославский священник хочет засудить блогера за пост об «уродливом храме»

Ярославль, , 23:05 — REGNUM Настоятель Яковлевско-Благовещенского храма в Ярославле Алексий Кириллов хочет привлечь к ответственности блогера Илью Варламова и СМИ, растиражировавшие его пост. Он считает, что слова блогера оскорбляют религиозные чувства верующих. Об этом Кириллов написал на своей странице в Facebook.

Как пишет настоятель храма, блогер назвал церковь, где он служит «самым уродливым» храмом в России. Варламов назвал так ее из-за здания приходского просветительского центра, построенного на территории храма. Внешний вид центра он сравнил с придорожным кафе. Здание перекрыло вид на церковь со стороны проспекта Авиаторов. Постройкой ранее высказывали недовольство и ярославцы. Градозащитники обращались в департамент охраны объектов культурного наследия, но приход доказал, что здание построено законно.

Наш приход уже имел судебный спор с Департаментом культуры, а затем, Департаментом охраны объектов культурного наследия ЯО по данному вопросу! Мы доказали, что строительство второго этажа нашего просветительского центра является восстановлением исторической среды, поскольку там был двухэтажный дом! Есть официальное решение суда!», — написал на своей странице в Facebook протоиерей Алексий Кириллов.

Настоятель считает эпитет блогера оскорбляющим чувства прихожан и намерен обратиться в правоохранительные органы и суд. Но перед обращением он спросит благословение митрополита Ярославского и Ростовского Кирилла.

«Я… обратился к Владыке, чтобы он рассмотрел данный вопрос и благословил мне обратиться в соответствующие органы о защите чести и достоинства прихода, а также привлечении 76.Ru и Ильи Варламова к ответственности по статье об оскорблении чувств верующих! Ждём благословения Владыки! Просим молитв!», — написал на своей странице в Facebook протоиерей Алексий Кириллов.

Оскорбление чувств верующих попадает под статью УК 148. Публичные действия, совершенные в целях оскорбления чувств верующих, наказываются штрафом до 300 тыс рублей, обязательными или принудительными работами либо лишением свободы на срок до одного года. Оценка внешнего вида храма еще не становилась поводом для возбуждения уголовных дел по этой статье.