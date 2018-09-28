Очередному российскому актёру запретили въезд на Украину

Киев, , 22:16 — REGNUM Российский актёр Дмитрий Бедерин не сможет посетить Украину ближайшие три года, заявили в государственной пограничной службе Украины 28 сентября, сообщило информационное агентство «УНН».

"Он нарушил украинское законодательство в контексте относительно посещения временно оккупированного Крыма, то есть заезжал туда через закрытые пункты пропуска. Государственной пограничной службой было принято решение о непропуске его через границу и запрете ему въезда на три года», — рассказал представитель погранслужбы Олег Слободян.

Напомним ранее СБУ запретила въезд в страну известным российским пранкерам Вовану и Лексусу, которые многократно разыгрывали по телефону президента Украины Петра Порошенко.

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