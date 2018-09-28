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Разгневанная толпа линчевала полицейских в центральной Мексике

Общество

Одного из стражей порядка сожгли заживо

Мехико, 28 сентября 2018, 22:02 — REGNUM  Разгневанная толпа атаковала полицейский участок в центральной Мексике, захватила четверых человек и жестоко расправилась с одним из заложников 28 сентября передает агентство Associated Press.

Инцидент произошел в городе Метепек в штате Идальго. Около ста человек, вооруженных палками, избили стражей порядка, а одного из них сожгли заживо. Остальных успел отбить подоспевший отряд полиции.

По информации прокуратуры, поводом для нападения стали слухи о совершаемых полицейскими похищениях детей. Полиция обещает наказать всех нападавших, а также распространителей слухов.

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