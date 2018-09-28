«Украинские священники собираются переезжать в Россию» — Прилепин

Москва, , 22:05 — REGNUM Украинские священнослужители ожидают гонений и собираются переезжать в Россию, сообщил 28 сентября писатель и бывший доброволец ДНР Захар Прилепин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Будет ужас без конца, а потом полный ужас. У нас там 10 тысяч приходов, их все будут захватывать. Украинские священники уже собираются переезжать в Россию, потому что там им жизни не будет. Мы переживаем глобальную катастрофу, потому что православный мир на Украине — одна из вещей, которая держит наше братство. Они собираются его зачищать», — заявил Прилепин.

Напомним, 28 сентября Украинская православная церковь Московского патриархата сообщила о захвате радикалами «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) здания митрополичьих палат при Свято-Троицком храме в поселке городского типа Богородчаны на западе Украины. Двоим прихожанам сломали руки, настоятеля выпихнули на улицу. После в здании сменили замки.