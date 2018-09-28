Сейчас украинских мигрантов вдвое меньше, чем в 90-е годы — министр

Киев, , 19:53 — REGNUM По данным Госпогранслужбы Украины, за пределами страны постоянно работает примерно 3 млн 200 тыс. граждан, тогда как в 90-е годы эта цифра достигала семи миллионов, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, сообщил 28 сентября официальный сайт ведомства.

Министр заявил, что единственный способ прекратить отток населения за рубеж — приблизить среднюю зарплату к заработку мигрантов за границей:

«На сегодняшний день, в пересчёте на гривны, украинские заробитчане в Польше в среднем получают 19 200 гривен (чуть более 44 500 рублей — ИА REGNUM ) в месяц. Для уменьшения уровня трудовой миграции, как я уже неоднократно говорил, средняя зарплата на Украине должна быть не менее 15 000 гривен (около 35 тыс. рублей — ИА REGNUM ). Мы планируем что в этом году средняя зарплата в декабре выйдет на размер 10 000 гривен (чуть более 23 тыс. рублей — ИА REGNUM ), и нам нужно три-четыре года, чтобы наша средняя зарплата вышла на нужные показатели», — рассказал Рева.

Министр не уточнил, учтена ли в его расчётах инфляция и рост польской экономики.

Напомним, в Польше отмечается снижение количества приглашений на работу, выдаваемых украинским мигрантам, поскольку они активно осваивают другие страны — Чехию, Германию, а также страны Скандинавии.

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