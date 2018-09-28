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Торговые центры Тюмени под прицелом юных воришек

Общество

В регионе растёт число хищений, совершённых несовершеннолетними

Тюмень, 28 сентября 2018, 19:28 — REGNUM  В Тюменской области на 53% выросло число краж, совершённых подростками. Под прицелом несовершеннолетних воришек — торговые центры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

В кражах преобладает возрастная категория 15−17 лет. Несовершеннолетние совершили с начала 2018 года 213 краж, из них 66 — из торговых центров. Это на 53% больше, чем за восемь месяцев 2017 года.

Подростки воруют продукты питания, цифровую технику и алкоголь. Наибольшее число хищений из торговых центров было совершено подростками в Тюмени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, каждое второе преступление, совершенное подростками Тюменской области, — это кража. На втором месте среди подростковой преступности — распространение наркотиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Кражи и грабежи: подростковая преступность в Тюменской области

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Подростковая преступность
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