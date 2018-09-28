Власти Ханоя во Вьетнаме намерены усилить борьбу с коррупцией

Ханой, , 21:15 — REGNUM 27 сентября в Ханое (Вьетнам) состоялась конференция, на которой обсуждались проблемы городского развития, сельскохозяйсвтенного производства, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией. На конференции присутствовали члены политбюро центрального комитета коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ), секретарь народного комитета Ханоя, генерал-майор Нгуен Ван Дыок и др.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», в ходе конференции было отмечено, что городским властям необходимо сконцентрировать усилия на борьбе с коррупцией, которая оказывает негативное влияние на развитие городов и регионов.

Кроме того, планируется разработать новые механизмы контроля для своевременного обнаружения превышения должностных полномочий (коррупция), а также обеспечения исключительно законного расходования средств бюджета. Представители народного комитета Ханоя отметили, что местные власти рассчитывают повысить уровень безопасности в Ханое.