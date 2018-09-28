Пятница, 28 Сентября 2018 года
22:31:57 МСК

Власти Ханоя во Вьетнаме намерены усилить борьбу с коррупцией

Общество

В Ханое (Вьетнам) прошла конференция, посвященная вопросам городского развития, в том числе, борьбе с коррупцией как с основным фактором, замедляющим экономический рост

Ханой, 28 сентября 2018, 21:15 — REGNUM  27 сентября в Ханое (Вьетнам) состоялась конференция, на которой обсуждались проблемы городского развития, сельскохозяйсвтенного производства, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией. На конференции присутствовали члены политбюро центрального комитета коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ), секретарь народного комитета Ханоя, генерал-майор Нгуен Ван Дыок и др.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», в ходе конференции было отмечено, что городским властям необходимо сконцентрировать усилия на борьбе с коррупцией, которая оказывает негативное влияние на развитие городов и регионов.

Кроме того, планируется разработать новые механизмы контроля для своевременного обнаружения превышения должностных полномочий (коррупция), а также обеспечения исключительно законного расходования средств бюджета. Представители народного комитета Ханоя отметили, что местные власти рассчитывают повысить уровень безопасности в Ханое.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить